Başakşehir'de çayırlık alanda yangın, sitelere ulaşmadan söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir'de çayırlık alanda yangın, sitelere ulaşmadan söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir'de çayırlık alanda yangın, sitelere ulaşmadan söndürüldü Başakşehir de sitelerin bulunduğu noktadaki çayırlık alanda yangın çıktı.

Başakşehir'de çayırlık alanda yangın, sitelere ulaşmadan söndürüldü

İSTANBUL - Başakşehir de sitelerin bulunduğu noktadaki çayırlık alanda yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sitelere ulaşmadan söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sularında Başakşehir Başak Mahallesi'nde bulunan toplu Konut sitelerinin yakınındaki çayırlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, sitelerin yakınında bulunan çayırlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangının sitelere ulaşmaması için seferber oldu. Yapılan çalışmalar neticesinde çayırlık alandaki yangın, kısa sürede söndürüldü.

Başakşehir'de çayırlık alanda yangın, sitelere ulaşmadan söndürüldü

Başakşehir'de çayırlık alanda yangın, sitelere ulaşmadan söndürüldü

Başakşehir'de çayırlık alanda yangın, sitelere ulaşmadan söndürüldü

Başakşehir'de çayırlık alanda yangın, sitelere ulaşmadan söndürüldü
İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri
Vefalı dost ve polislerden alkışlanan hareket! Ailesi tarafından terk edilen genç intihardan vazgeçirildi

Vefalı dost ve polislerden alkışlanan hareket! Ailesi tarafından terk edilen genç intihardan vazgeçirildi

 62 yaşındaki adam, evinde 5 bıçak darbesiyle öldürülmüş olarak bulundu

62 yaşındaki adam, evinde 5 bıçak darbesiyle öldürülmüş olarak bulundu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Ertuğrul Gazi
Magazin Serenay Sarıkaya Amelia Hamlin Kenan İmirzalıoğlu Namaz Vakitleri
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Abdullah Avcı Marcao Ali Koç
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri İbrahim Altay Mustafa Varank Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başakşehir'de çayırlık alanda yangın, sitelere ulaşmadan söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 19:42:15. #1.12#