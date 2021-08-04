Başakşehir'de çatı yangını

Saat 20: 53 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Başakşehir, Bağcılar, Bakırköy, İkitelli ve Şişli İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi.

Saat 20: 53 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Başakşehir, Bağcılar, Bakırköy, İkitelli ve Şişli İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Habermetre