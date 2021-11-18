BAŞAKŞEHİR'DE ÇARŞAFA SARILI CENİN BULUNDU - Haberler
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BAŞAKŞEHİR'DE ÇARŞAFA SARILI CENİN BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burak EMEK/İSTANBUL,(DHA) BAŞAKŞEHİR'de, ağaçlık alanda çarşafa sarılı 4 aylık cenin bulundu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR'DE ÇARŞAFA SARILI CENİN BULUNDU

Haber - Kamera: Vedat BAYRAKTAR - Burak EMEK/İSTANBUL,( Dha ) BAŞAKŞEHİR'de, ağaçlık alanda çarşafa sarılı 4 aylık cenin bulundu. Cenin, Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde ağaçlık alanda bulunan çöp poşeti camiye gelen bir kişinin dikkatini çekti. Durum, polise bildirildi. Polis, çöp poşetini açınca içinde çarşafa sarılı cenin olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri de ceninin 4-5 aylık olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenin, ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri cenini ağaçlık alana bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Mahallede oturan Mehmet Yaşar, "İncelemeler yapıldı. Bir vatandaş fark etmiş bu durumu. Cami bahçesinde bulunmuş" dedi. Bektaş Çetinkaya, "Fark eden ağabey dokunmuyor, ölü olduğunu fark ediyor. Polise durumu bildiriyor. Belli bir süre beklediler burada. İnceleme sonrasında götürdüler" diye konuştu.

BAŞAKŞEHİR'DE ÇARŞAFA SARILI CENİN BULUNDU

BAŞAKŞEHİR'DE ÇARŞAFA SARILI CENİN BULUNDU

BAŞAKŞEHİR'DE ÇARŞAFA SARILI CENİN BULUNDU

Başakşehir'de çarşafa sarılı cenin bulundu

Başakşehir'de çarşafa sarılı cenin bulundu

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