Başakşehir'de camilerde bayram temizliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başakşehir'de camilerde bayram temizliği

Sosyal mesafe kuralına uygun kılınacak olan bayram namazı öncesi Başakşehir Belediyesi, camilerde temizlik yaptı.

Başakşehir'de camilerde bayram temizliği
30.07.2020 16:50 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:59

Sosyal mesafe kuralına uygun kılınacak olan bayram namazı öncesi Başakşehir Belediyesi, camilerde temizlik yaptı. Camilerin içerisindeki halılar, ayakkabılıklar ve şadırvanlar dezenfekte edilirken, cami avluları da deterjanlı tazyikli suyla yıkandı.

Başakşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde camilerde temizlik için kolları sıvadı. Çalışmalar Başakşehir Merkez Camii ve İmam-ı Azam Camii'nde başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, cami avlularını deterjanlı tazyikli suyla yıkadı. Ardından Başakşehir Belediyesi personeli cami avlusunu su birikintilerinden arındırdı, köşe bucak temizlik yaptı. Yıkama ve durulamanın ardından yıpranan sosyal mesafe etiketleri 2 metre aralıklarla yeniden yapıştırıldı.

Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ise çevreye ve insanlara zararsız dezenfektanla cami içindeki halıları ve ayakkabılıkları dezenfekte etti. Özel tulumlarını giyen görevliler, ilçe sakinlerinin sağlığı için camilerde titiz bir çalışma yürüttü. Başakşehir'deki camiler, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının ardından bayram namazına hazır hale getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Yaşam
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Yaşam
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı 3. Sayfa
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Eski eşini öldüren, kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı 3. Sayfa
Eski eşini öldüren, kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı Magazin
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Politika
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Son anketlerde hezimet yaşayan ABD Başkanı Trump, seçimlerin ertelenmesini istedi
Son anketlerde hezimet yaşayan ABD Başkanı Trump, seçimlerin ertelenmesini istedi
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu
Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı
Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı
Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı
Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Büyükada'da elektrikli araçların seferleri başladı
Büyükada'da elektrikli araçların seferleri başladı
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Han Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Pelin Akil Gülben Ergen Cate Blanchett
Spor İrfan Buz Abdullah Avcı Ali Palabıyık Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bayram Futbolcu Fahrettin Koca Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Başakşehir'de camilerde bayram temizliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 16:58:54. #1.15#
title