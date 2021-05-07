Başakşehir'de camilerde bayram hazırlığı başladı
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Başakşehir'de camilerde bayram hazırlığı başladı

Başakşehir'de camilerde bayram hazırlığı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir'de, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala camilerde hummalı bir çalışma başladı.

Başakşehir'de, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala camilerde hummalı bir çalışma başladı. Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 128 camide çevre düzenlemesi ile kent mobilyalarının bakım ve onarımlarını gerçekleştirdi.

Başakşehir'de camiler Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor. Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan bayramı öncesinde ilçedeki camilerin yeşil alanlarında bakım çalışması başlattı. İlk düzenleme ve bakım çalışması Kayaşehir Mehmet Şükrü Paşa Camii'nde yapıldı.

128 caminin bahçesi yenileniyor

İlçe genelindeki 128 caminin bahçesinde bulunan süs bitkilerine form veriliyor. Çim alanlarda biçim, fidan diplerinde çapa ve yabani ot temizliği çalışmaları yapılıyor. Eskiyen kent mobilyalarından bazıları tamir ediliyor tamir edilemeyecek durumda olanlar ise yenileriyle değiştiriliyor. Camilerde başlatılan çalışmalar bayrama kadar devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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