Başakşehir'de çalışmalar başladı
07.05.2020 19:23 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:23
Koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlara ara veren Medipol Başakşehir, bugün yeniden çalışmalara başladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlara ara veren Medipol Başakşehir, bugün yeniden çalışmalara başladı.
Turuncu-lacivertlilerin üç ayrı grup halinde gerçekleştirdiği idman ısınma hareketleriyle başladı. Koşu çalışması ile devam eden antrenman, pas çalışmasının ardından orta-şut idmanıyla sona erdi. Kaleciler ise takımdan ayrı çalıştı.Başakşehir, yarın saat 11.00, 14.00 ve 17.00'de üç ayrı grup olarak yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: DHA