Başakşehir'de Caiçara kadro dışı bırakıldı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başakşehir'de Caiçara kadro dışı bırakıldı!

Başakşehir'de Caiçara kadro dışı bırakıldı!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir'de Junior Caiçara, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım sebebiyle süresiz kadro dışı bırakıldı.

Medipol Başakşehir'de Junior Caiçara, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım sebebiyle süresiz kadro dışı bırakıldı. Brezilyalı futbolcu, takımın oynadığı futbolu eleştirerek, "Sadece savunmayı düşünerek oynamamalıyız, geçmişte her rakibi eşit görüp saldırıyorduk ve bu bize şampiyonluğu getirmişti" ifadelerini kullanmıştı.

Süper Lig'e istediği gibi başlangıç yapamayan ve geride kalan 3 maçta henüz puan ile tanışamayan Başakşehir'den sürpriz bir kadro dışı haberi geldi. Turuncu-lacivertlilerde Caiçara, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım sebebiyle hem para cezası aldı hem de süresiz kadro dışı bırakıldı. 32 yaşındaki futbolcu, ligdeki kötü gidişatın ardından takımın oynadığı futbolu eleştirerek, "Sadece savunmayı düşünerek oynamamalıyız, geçmişte her rakibi eşit görüp saldırıyorduk ve bu bize şampiyonluğu getirmişti" cümlelerine yer vermişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aykut Kocaman'ın savunma futbolu, Caiçara'yı çıldırttı! Futbolcu yaptığı paylaşım sonrası kadro dışı kaldı
Aykut Kocaman'ın savunma futbolu, Caiçara'yı çıldırttı! Futbolcu yaptığı paylaşım sonrası kadro dışı kaldı
Takımı 3'te 0 yapan Aykut Kocaman'ın 'Bir şeyler ters gidiyor' sözü dalga konusu oldu
Takımı 3'te 0 yapan Aykut Kocaman'ın "Bir şeyler ters gidiyor" sözü dalga konusu oldu
Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Burak Deniz Demet Şener Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Balotelli Cristiano Salih Uçan Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başakşehir'de Caiçara kadro dışı bırakıldı! - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 17:26:18. #1.16#

title