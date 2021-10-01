Medipol Başakşehir'de Junior Caiçara affedildi

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'de teknik heyetin oyun anlayışını eleştirdiği sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara, yönetim kurulu tarafından affedildi.

Kulüp açıklamasına göre, Süper Lig'in 3. haftasında Yukatel Kayserispor ile oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Caiçara, yeniden A takıma dönecek.

Caiçara'nın teknik direktör Aykut Kocaman ve yönetim kurulundan özür dileyip, kendisine bir şans daha verilmesini istediği belirtilerek, "Junior Caiçara'nın durumu teknik ekibimizden gelen talep doğrultusunda yönetim kurulumuz tarafından tekrar değerlendirilmiş ve 4 Ekim Pazartesi gününden itibaren A takımımızla birlikte antrenmanlara başlamasına karar verilmiştir." denildi.