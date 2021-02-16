Başakşehir'de buzlu yolda kayan otomobil takla atıp, yuvarlandı

BAŞAKŞEHİR'de buzlu yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, eğimli araziye yuvarlandı. Çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 13.30 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Çelebi Sokak'ta meydana geldi. Sürücü Ezelhan Kartalmış'ın kontrolündeki 34 JY 2453 plakalı otomobil, yokuş aşağı yolda seyir halindeyken, kar sebebiyle kaymaya başladı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, sokağın sonundaki eğimli araziye yuvarlandı. Sürücü Ezelhan Kartalmış takla atan otomobilin içinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan sürücü çevredekiler tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Ezelhan Kartalmış'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı