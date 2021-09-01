Başakşehir'de büyük çapta hasar gören fabrika havadan drone ile görüntülendi
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Başakşehir'de büyük çapta hasar gören fabrika havadan drone ile görüntülendi

Başakşehir'de büyük çapta hasar gören fabrika havadan drone ile görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir'de çıkan yangında büyük çapta hasar gören kolonya ve dezenfektan üretimi yapılan 3 katlı fabrika ve çevresindeki dükkanlar havadan görüntülendi.

Başakşehir'de çıkan yangında büyük çapta hasar gören kolonya ve dezenfektan üretimi yapılan 3 katlı fabrika ve çevresindeki dükkanlar havadan görüntülendi. Fabrikada oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Başakşehir'de kolonya ve dezenfektan üretimi yapılan 3 katlı fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 8 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alınmıştı, olayda fabrika ve çevresinde bulunan iş yerleri büyük zarar görürken yangında 1 kişi de yaralanmıştı. Sabahın ilk saatlerinde kontrol altına alınan yangının ardından fabrikada soğutma çalışması yapıldı.

Küle dönen fabrika drone ile havadan görüntülendi

Soğutma çalışması yapılan fabrika havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde fabrikada oluşan büyük çapta hasar gün ışığıyla ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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