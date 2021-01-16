Başakşehir'de boş yolda kaza yaptı; Otomobille çukura düştü
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Başakşehir'de boş yolda kaza yaptı; Otomobille çukura düştü

16.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:10
Başakşehir'de boş yolda kaza yaptı; Otomobille çukura düştü

BAŞAKŞEHİR'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde boş kalan yolda kaza yapan bir sürücü otomobili ile çukura düştü.

BAŞAKŞEHİR'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde boş kalan yolda kaza yapan bir sürücü otomobili ile çukura düştü. Sürücü kazada yara almazken çukura düşen otomobil uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Başakşehir Atilla Altıkat Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan yolda giden 34 VT 0828 plakalı otomobil sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çıkan otomobil, Başakşehir Belediyesi'nin refüj çalışmaları için açtığı çukura düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken ortaya ilginç görüntü çıktı. Olay yerine çağrılan çekici ile uzun süren çalışmalar sonucu otomobil düştüğü çukurdan çıkarıldı. 


- İstanbul
Başakşehir'de boş yolda kaza yaptı; Otomobille çukura düştü
Başakşehir'de boş yolda kaza yaptı; Otomobille çukura düştü
Başakşehir'de boş yolda kaza yaptı; Otomobille çukura düştü
Başakşehir'de boş yolda kaza yaptı; Otomobille çukura düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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