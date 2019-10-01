Başakşehir'de Borussia Mönchengladbach maçı hazırlıkları

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.

01.10.2019 01:26
Başakşehir'de Borussia Mönchengladbach maçı hazırlıkları

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi. Antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.


Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. 

Kaynak: Hürriyet

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