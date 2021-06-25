Başakşehir'de bisiklet hırsızı kamerada
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Başakşehir'de bisiklet hırsızı kamerada

Başakşehir'de bisiklet hırsızı kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA Başakşehir'de bina girişinde bulunan bisiklet 2 hırsız tarafından çalındı.

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA Başakşehir'de bina girişinde bulunan bisiklet 2 hırsız tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde geçen hafta akşam saatlerinde sitenin önüne gelen iki hırsız, etrafı kontrol ettikten sonra bahçedeki bisikletin yanına gitti. Bir kişi bisiklete binerek kaçarken diğeri yaya olarak bahçeden uzaklaştı.  Hırsızlık anı ise binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 


Başakşehir'de bisiklet hırsızı kamerada
Başakşehir'de bisiklet hırsızı kamerada
Başakşehir'de bisiklet hırsızı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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