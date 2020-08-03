Başakşehir'de bir sitede çıkan yangın söndürüldü Başakşehir'de bir sitede çıkan yangın söndürüldü.

Başakşehir'de bir sitede çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Başakşehir Mahallesi İshakpaşa Sokak'taki bir sitede bulunan bir binanın 8. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu.

Dumandan etkilenen bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA