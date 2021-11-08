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Son dakika 3. sayfa: Başakşehir'de bir metal fabrikasının bahçesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Başakşehir'de bir metal fabrikasının bahçesinde korkutan yangın Başakşehir'de bir metal fabrikasının bahçesinde yangın çıktı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de bir metal fabrikasının bahçesinde korkutan yangın

İSTANBUL - Başakşehir'de bir metal fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp mahallesi 2745. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle metal fabrikasının bahçesinde yanma meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı. Fabrikanın bahçesinde bulunan asit tankları büyük korkuya sebep oldu. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Son dakika 3. sayfa: Başakşehir'de bir metal fabrikasının bahçesinde korkutan yangın

Son dakika 3. sayfa: Başakşehir'de bir metal fabrikasının bahçesinde korkutan yangın

Son dakika 3. sayfa: Başakşehir'de bir metal fabrikasının bahçesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - Son Dakika Haberleri
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