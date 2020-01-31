Başakşehir'de bir kişi tartıştığı iş arkadaşı tarafından öldürüldü
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Başakşehir'de bir kişi tartıştığı iş arkadaşı tarafından öldürüldü

Başakşehir'de yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı iş arkadaşı tarafından öldürüldü.

31.01.2020 04:30 | Son Güncelleme: 31.01.2020 04:30
Başakşehir'de bir kişi tartıştığı iş arkadaşı tarafından öldürüldü

'de yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı iş arkadaşı tarafından öldürüldü.


Alınan bilgiye göre, Aymakoop sanayi sitesinde çalışan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen H.K. (19), ismi öğrenilemeyen iş arkadaşıyla tartıştı. Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.K. arkadaşı tarafından bıçaklandı.


Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde H.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından H.K.'nin cesedi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İş yerinin güvenlik kamerasından saldırganın kimliğini belirleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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