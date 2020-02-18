Başakşehir'de bir kişi evinde ölü bulundu
Başakşehir'de yalnız yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Başakşehir'de yalnız yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Altınşehir Mahallesi Orkun Sokak'ta yaşayan Ziya Ü'den (42) iki gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Çilingirin kapıyı açmasıyla eve giren polis ve yakınları, Ziya Ü'yü yerde hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekipleri Ziya Ü'nün hayatını kaybettiği belirledi.
Ziya Ü'nün cesedi otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı