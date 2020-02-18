Başakşehir'de bir kişi evinde ölü bulundu
Haberler » Güncel » Başakşehir'de bir kişi evinde ölü bulundu - Haber

Başakşehir'de bir kişi evinde ölü bulundu

Başakşehir'de yalnız yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

18.02.2020 01:01 | Son Güncelleme: 18.02.2020 01:02
Başakşehir'de bir kişi evinde ölü bulundu

'de yalnız yaşayan ve kendisinden bir süredir alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Mahallesi Orkun Sokak'ta yaşayan Ziya Ü'den (42) iki gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Çilingirin kapıyı açmasıyla eve giren polis ve yakınları, Ziya Ü'yü yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri Ziya Ü'nün hayatını kaybettiği belirledi.

Ziya Ü'nün cesedi otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Başakşehir'de bir kişi evinde ölü bulundu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler