Başakşehir'de bir işletmenin köpeğini çalan 2 kişi yakalandı
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Başakşehir'de bir işletmenin köpeğini çalan 2 kişi yakalandı

Başakşehir'de bir işletmenin köpeğini çalan 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Başakşehir'de bir iş yerinin köpeğini çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Başakşehir'de bir iş yerinin köpeğini çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi içerisinde otomotiv işletmecisi E.Ş'nin sahibi olduğu köpek, 30 Mayıs'ta bağlı bulunduğu yerden çalındı.

Hayvan hırsızlığını araştıran ekipler, köpeğin C.G., ve İ.A., isimli şüphelilerce çalındığını belirledi.

Adresleri tespit edilen şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alınırken, köpek sahibine teslim edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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