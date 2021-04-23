Başakşehir'de bir iş adamının kızını öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi

Başakşehir'de iş adamı Cüneyt Y'nin.

Başakşehir'de iş adamı Cüneyt Y'nin., 14 yaşındaki kızını boğarak öldürdükten sonra silahla intihar ettiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, 21 Nisan'da Bahçeşehir Mahallesi'nde ikamet eden Serap Y., alışveriş için gittiği marketten eve döndüğünde eşini başından vurulmuş halde, kızını da yanında hareketsiz yatarken buldu. Serap Y., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Cesedinin yanında tabanca bulunan Cüneyt Y'nin kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği tahmin ediliyor.

Öte yandan Cüneyt Y.'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Baba ve kızının cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Büyükçekmece'de toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış