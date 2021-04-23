Başakşehir'de bir iş adamının kızını öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başakşehir'de bir iş adamının kızını öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi

Başakşehir'de bir iş adamının kızını öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Başakşehir'de iş adamı Cüneyt Y'nin.

Başakşehir'de iş adamı Cüneyt Y'nin., 14 yaşındaki kızını boğarak öldürdükten sonra silahla intihar ettiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, 21 Nisan'da Bahçeşehir Mahallesi'nde ikamet eden Serap Y., alışveriş için gittiği marketten eve döndüğünde eşini başından vurulmuş halde, kızını da yanında hareketsiz yatarken buldu. Serap Y., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Cesedinin yanında tabanca bulunan Cüneyt Y'nin kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği tahmin ediliyor.

Öte yandan Cüneyt Y.'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Baba ve kızının cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Büyükçekmece'de toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti
Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti
Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı
Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı
Henüz 30 yaşındaydı! Kendini boş arazideki ağaca asarak intihar etti
Henüz 30 yaşındaydı! Kendini boş arazideki ağaca asarak intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Nikos Dendias Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Toprak Sergen Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Fırat Aydınus Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başakşehir'de bir iş adamının kızını öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 11:44:04. #1.15#

title