Başakşehir'de bir binanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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Başakşehir'de bir binanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Başakşehir'de bir binanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Başakşehir'de, bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Başakşehir'de, bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Güvencintepe Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde 4 katlı binanın çatı katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangında mahsur kalan vatandaşları merdivenli araçla tahliye etti. Yangın söndürülürken dumandan etkilenen 2 kişinin ilk müdahalesi ambulansta yapıldı.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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