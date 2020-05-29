Başakşehir'de bir atölyenin kazan dairesinde patlama
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Başakşehir'de bir atölyenin kazan dairesinde patlama

Başakşehir'de kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi enkaz altından çıkarıldı.

29.05.2020 14:20 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:24

Başakşehir'de kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi enkaz altından çıkarıldı.

Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle atölye içindeki bazı yapılarda göçük oluştu.

Durumun haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle hayatını kaybeden 2 fabrika çalışanının cenazesi, enkaz altından çıkarılarak morga götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle patlama anında çıkan yangın da söndürüldü.

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) alınan ilk bilgilere göre, Başakşehir ilçemiz Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple saat 11.10'da patlama meydana gelmiştir. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre 2 çalışan hayatını kaybetmiştir. Olaya müdahale eden itfaiye ve AFAD arama kurtarma ekipleri, çalışmalarına devam etmektedir."

Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu işçilerle görüştü

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının inceleme yaptığı atölyeye, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da geldi. İşçilerle konuşan Kartoğlu, olaya ilişkin bilgi aldı.

Atölyedeki enkaz kaldırma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

Atölyede çalışan Ömer Yakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Haziran'a hazırlık için atölyedeki kazan test edilirken patlama yaşandığını söyledi.

Yakar, "Altında kaç kişi var, kaç kişi yok onu bilemeyiz. Şu an enkaz kaldırılıyor, biz de bekliyoruz. Vardiyalı çalışıyoruz ama kalan pek kişi yok. Bir, iki kişi var onlarda da bir şey yok. Ben de 1 Haziran'da çalışacaktım. Bunlar zaten 1 Haziran için gelip hazırlık yapan insanlar." dedi.

Patlamanın yaşandığı atölye yakınında iş yeri bulunan Osman Can da gürültülü bir patlama sesi duyduğunu belirtti.

Ses üzerine atölyenin bulunduğu bölgeye gittiğini anlatan Can, "Parçalar benim dükkanımın içine geldi. Aşağı yukarı aramız 500 metre kadar var. 1 kilometre ötede bir firmamız daha var. Oradan da ses duyulmuş. Oraya da birkaç parça düştü." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'de bir atölyenin kazan dairesinde patlama

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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