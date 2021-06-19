BAŞAKŞEHİR'DE BETON YÜKLÜ TRAKTÖR DEVRİLDİ ŞOFÖRÜ YARALANDI
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BAŞAKŞEHİR'DE BETON YÜKLÜ TRAKTÖR DEVRİLDİ ŞOFÖRÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Kayabaşında şantiye alanına beton traktör sürücüsü yokuştan indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedince beton yüklü traktörü devirdi.

Başakşehir Kayabaşında şantiye alanına beton traktör sürücüsü yokuştan indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedince beton yüklü traktörü devirdi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İstanbul Başakşehir Kayabaşı 15. Bölge'deki metro şantiyesinin yakınında Albayrak Sokağı ile Kayaşehir Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre traktör ile şantiyeye beton taşıyan sürücü yokuş aşağı indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan traktör yol kenarına devrilirken sürücü de traktörün üzerinden yola savruldu. Hafif yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı sürücü tedavi için hastaneye götürüldü. Devrilen traktör de çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

BAŞAKŞEHİR'DE BETON YÜKLÜ TRAKTÖR DEVRİLDİ ŞOFÖRÜ YARALANDI
BAŞAKŞEHİR'DE BETON YÜKLÜ TRAKTÖR DEVRİLDİ ŞOFÖRÜ YARALANDI
BAŞAKŞEHİR'DE BETON YÜKLÜ TRAKTÖR DEVRİLDİ ŞOFÖRÜ YARALANDI
BAŞAKŞEHİR'DE BETON YÜKLÜ TRAKTÖR DEVRİLDİ ŞOFÖRÜ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BAŞAKŞEHİR'DE BETON YÜKLÜ TRAKTÖR DEVRİLDİ ŞOFÖRÜ YARALANDI - Haberler
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