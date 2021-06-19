Başakşehir'de beton yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
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Başakşehir'de beton yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

Başakşehir'de beton yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir Kayabaşı'nda beton yüklü traktör, dik yokuşu çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Başakşehir Kayabaşı'nda beton yüklü traktör, dik yokuşu çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 14.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı 15. Bölge'de bulunan bir şantiye alanının önünde meydana geldi. Beton dolu traktör ile şantiye alanına giden sürücü, dik yokuşu çıkarken bir anda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan traktör bir süre sonra devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü, hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, yol ise bir süre trafiğe kapatıldı.

Traktör içerisindeki 1 kişi hafif yaralı şekilde hastaneye kaldırılırken yol bir müddet trafiğe kapatıldı. - İSTANBUL

Başakşehir'de beton yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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