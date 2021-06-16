BAŞAKŞEHİR'DE BETON POMPA ARACI DEHŞET SAÇTI; 3'Ü KADIN 4 KİŞİ YARALANDI
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BAŞAKŞEHİR'DE BETON POMPA ARACI DEHŞET SAÇTI; 3'Ü KADIN 4 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR'DE BETON POMPA ARACI DEHŞET SAÇTI; 3'Ü KADIN 4 KİŞİ YARALANDIHaber-Kamera: Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA)Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton pompa aracı 1 midibüs, 2 cip, 2 otomobile çarptı.

BAŞAKŞEHİR'DE BETON POMPA ARACI DEHŞET SAÇTI; 3'Ü KADIN 4 KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA)

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton pompa aracı 1 midibüs, 2 cip, 2 otomobile çarptı. Kazada 3'ü kadın, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçeşehir 2. Kısım Boğazköy mevkiinde dün, saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Rampa aşağı giderken bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton pompa aracı, 1 midibüs, 2 cip ve 2 otomobile çarptı. Araçlardaki 3'ü kadın, 4 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

BAŞAKŞEHİR'DE BETON POMPA ARACI DEHŞET SAÇTI; 3'Ü KADIN 4 KİŞİ YARALANDI
BAŞAKŞEHİR'DE BETON POMPA ARACI DEHŞET SAÇTI; 3'Ü KADIN 4 KİŞİ YARALANDI
BAŞAKŞEHİR'DE BETON POMPA ARACI DEHŞET SAÇTI; 3'Ü KADIN 4 KİŞİ YARALANDI
BAŞAKŞEHİR'DE BETON POMPA ARACI DEHŞET SAÇTI; 3'Ü KADIN 4 KİŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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