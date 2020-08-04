Başakşehir'de Belediye hizmetleri artık "Cep"te
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başakşehir'de Belediye hizmetleri artık "Cep"te

Başakşehir, yeni nesil belediyecilikte bir ilke daha imza attı.

Başakşehir'de Belediye hizmetleri artık
04.08.2020 09:48 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:52

Başakşehir, yeni nesil belediyecilikte bir ilke daha imza attı. A'dan Z'ye ilçedeki tüm belediyecilik hizmetlerinin bir araya getirildiği akıllı telefon uygulaması "Başakşehirli" kullanıma açıldı. Belediyeye ait tüm hizmet noktalarına karekod ile girebilmeyi sağlayan uygulamayı Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tanıttı.

Başakşehir Belediyesi, yeni nesil belediyecilik hizmetinde bir ilke imza attı. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Başakşehirli" uygulaması sayesinde Başakşehir Belediyesi'nin hizmetleri ve hizmet noktaları tek bir uygulama içerisine girdi.

Hem giriş kartı, hem e-belediyecilik ekranı

Türkiye'de bir ilk olan "Başakşehirli" uygulaması belediyeye ait tüm hizmet noktalarına, uygulamanın kişiye özel ürettiği karekod sistemiyle giriş yapmasını sağlıyor. Başakşehir Millet Kıraathanesi'nden kütüphanelere, Spor Parklarından Bilgievlerine kadar tüm noktalara üye olan ilçe sakinleri, uygulama ekranındaki karekodu kullanarak giriş yapılabiliyor.

Uygulamayı ilk önce Başkan Kartoğlu kullandı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yeni nesil uygulamayı Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde tanıttı. Kendine ait telefondaki uygulamada bulunan karekodla kıraathaneye giriş yapan Başkan Kartoğlu, uygulamanın özelliklerini anlattı. "Başakşehirli" uygulamasının giriş özelliğinin yanı sıra veri bankasıyla da dikkat çektiğini söyleyen Kartoğlu, "Kültür-sanat ve spor etkinlikleri gibi organizasyonlar, 'Başakşehirli' uygulamasındaki bildirim sistemiyle kullanıcılara ulaştırılıyor. Biletli organizasyonların biletleri de uygulamanın içinden alınabiliyor. Spor Parklarındaki antrenman programları ve Bilgievleri ders programları da uygulamanın içinde yer alıyor" diye konuştu.

"Başakşehirli" uygulamasının bir diğer önemli özelliğinin e-belediyecilik işlemlerini de kapsaması olduğunu ifade eden Başkan Kartoğlu, "Başakşehirli vatandaşlar uygulamadan vergi borcunu ödeyebilecek, çağrı merkezine ulaşabilecek ve bunun gibi birçok belediyecilik işlemini online olarak gerçekleştirebilecek" dedi.

"Başakşehirli" Altın Karınca'ya aday

"Başakşehirli" akıllı telefon uygulaması, belediyelerin uyguladığı başarılı projelerin ve iyi uygulamaların ödüllendirildiği Altın Karınca Belediyecilik ödüllerine aday oldu. Başakşehir Belediyesi, daha önce de inovasyon ve teknoloji merkezi olarak kurduğu Başakşehir Living Lab ile bu ödülün sahibi olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı Güncel
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı Güncel
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi 3. Sayfa
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok Güncel
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış Ekonomi
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç, resti çekti: Kellem de gitse doğruları söyleyeceğim, korkum yok
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç, resti çekti: Kellem de gitse doğruları söyleyeceğim, korkum yok
Şehit Esma Çevik'in babasının 'Katil yakalansın' duası kabul oldu
Şehit Esma Çevik'in babasının "Katil yakalansın" duası kabul oldu
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
MasterChef Türkiye'nin ilk ana kadro yarışmacısı seçildi
MasterChef Türkiye'nin ilk ana kadro yarışmacısı seçildi
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür
Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Alişan Gupse Özay Coşkun Sabah
Spor Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çeşme İzmir Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Başakşehir'de Belediye hizmetleri artık "Cep"te - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 10:09:16. #1.15#
title