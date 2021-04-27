Başakşehir'de BB Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı
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Başakşehir'de BB Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

Başakşehir'de BB Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 38. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 38. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki idmana dinamik ısınmayla ısınmayla başlandı. Antrenman, iki grup halinde paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Hasan Ali ve Ponck fizyoterapistler eşliğinde çalışırken, Aytemiz Alanyaspor maçında darbeye bağlı sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, Ömer Ali ve Uğur Uçar günü tedavi ile geçirdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde Erzurum'a hareket edecek. - İSTANBUL

Başakşehir'de BB Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı
Başakşehir'de BB Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı
Başakşehir'de BB Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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