Başakşehir'de Bavul İçerisinde Bulunan Parçalanmış Cesedin Kimliği Belli Oldu

Başakşehir'de Bavul İçerisinde Bulunan Parçalanmış Cesedin Kimliği Belli Oldu

Başakşehir'de 2 valiz içinde bulunan, parçalara ayrılmış erkek cesedinin 48 yaşındaki Suriye uyruklu Adham Mahmaud'a ait olduğu ortaya çıktı.

Başakşehir'de bir gecekondunun bahçesinde bavul içerisinde parçalanmış halde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Cesetin 48 yaşındaki Adham Mahmaud'a ait olduğu öğrenildi. Polis şimdi bavulla cesedi bırakan iki kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

VATANDAŞLAR FARK EDİP POLİSE HABER VERMİŞTİ

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Yeniyol Sokak üzerinde bulunan bir gecekondu bahçesinde 3 gün önce gece bir bavul atıldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine giden Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bavuldan kan geldiğini görünce Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği'ne bilgi verdi.

PARÇALARA AYRILMADAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Olay yerine gelen ekipler tarafından açılan bavul içerisinde 40-45 yaşlarında sünnetli bir erkek cesediyle karşılaştı. Başı, kolları ve bacakları gövdeden ayrılmış olan erkek şahsın bıçakla kesilmeden önce göğüs bölgesinden yaklaşık 10 bıçak darbesiyle bıçaklandığı da görüldü.

SURİYELİ ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda parçalanan cesedin Suriyeli Adham Mahmaud'a ait olduğu öğrenildi.

Polis şimdi bavulla cesedi bırakan iki kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(Kaynak: Habertürk)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (32)

  • ADINIZI YAZIN:
    allahın belası suriyeliler, gidin kendi memleketinizde yiyin birbirinizi haysiyetsiz yaratıklar
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • SELDA:
    Yorumlara bak ya saçmalık. Adam öldürülmüş siyaset yapıyorsunuz. Herkes sizin inandığınız şeye inansın sizin gibi düşünsün istiyorsunuz dimi. İnsani değerler bitmiş koyun doğrar gibi insan doğruyorlar hey ahali... biraz insanlığı öğrenin öğretin evlatlarınıza. Bugün ona yarın size olmayacağı garanti mi
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • YENİ YENİDEN:
    AKP Türkiyesi 16 yılda herşeyi yok ettiler.Ne nezaket ne saygı ne insanlık ne ekonomi ne tarım yaz yaz bitmez. İnşallah bu seçimde giderler artık yoksa bu son seçim olur zaten adalet diye birşeyde kalmadı.
    Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
Tüm 32 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.