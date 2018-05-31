Başakşehir'de Bavul İçerisinde Bulunan Parçalanmış Cesedin Kimliği Belli Oldu
Başakşehir'de 2 valiz içinde bulunan, parçalara ayrılmış erkek cesedinin 48 yaşındaki Suriye uyruklu Adham Mahmaud'a ait olduğu ortaya çıktı.
Başakşehir'de bir gecekondunun bahçesinde bavul içerisinde parçalanmış halde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Cesetin 48 yaşındaki Adham Mahmaud'a ait olduğu öğrenildi. Polis şimdi bavulla cesedi bırakan iki kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
VATANDAŞLAR FARK EDİP POLİSE HABER VERMİŞTİ
Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Yeniyol Sokak üzerinde bulunan bir gecekondu bahçesinde 3 gün önce gece bir bavul atıldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine giden Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bavuldan kan geldiğini görünce Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği'ne bilgi verdi.
PARÇALARA AYRILMADAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Olay yerine gelen ekipler tarafından açılan bavul içerisinde 40-45 yaşlarında sünnetli bir erkek cesediyle karşılaştı. Başı, kolları ve bacakları gövdeden ayrılmış olan erkek şahsın bıçakla kesilmeden önce göğüs bölgesinden yaklaşık 10 bıçak darbesiyle bıçaklandığı da görüldü.
SURİYELİ ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda parçalanan cesedin Suriyeli Adham Mahmaud'a ait olduğu öğrenildi.
Polis şimdi bavulla cesedi bırakan iki kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
(Kaynak: Habertürk)
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allahın belası suriyeliler, gidin kendi memleketinizde yiyin birbirinizi haysiyetsiz yaratıklarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yorumlara bak ya saçmalık. Adam öldürülmüş siyaset yapıyorsunuz. Herkes sizin inandığınız şeye inansın sizin gibi düşünsün istiyorsunuz dimi. İnsani değerler bitmiş koyun doğrar gibi insan doğruyorlar hey ahali... biraz insanlığı öğrenin öğretin evlatlarınıza. Bugün ona yarın size olmayacağı garanti miCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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AKP Türkiyesi 16 yılda herşeyi yok ettiler.Ne nezaket ne saygı ne insanlık ne ekonomi ne tarım yaz yaz bitmez. İnşallah bu seçimde giderler artık yoksa bu son seçim olur zaten adalet diye birşeyde kalmadı.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Tayyip ` oy alır, diğerleri hava gazı tamam.Cevap Yaz 2 34 Yayından Kaldır
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Bu araplar çok medeniyetsiz bir millettir onun için ülkelerinde çabuk iç savaş çıkıyorCevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır