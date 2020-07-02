BAŞAKŞEHİR'DE BANT ÜRETİMİ YAPAN FABRİKADA YANGIN-1 Başakşehir'de bant üretimi yapan 2500 metre karelik bir fabrikada yangın çıktı.

Başakşehir'de bant üretimi yapan 2500 metre karelik bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bant üretimi yapan bir fabrikada çıktı. 2500 metre kare alana sahip olan fabrikada sabah saatlerinde alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Kaynak: DHA