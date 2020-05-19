Başakşehir'de bandolu 19 Mayıs coşkusu
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Başakşehir'de bandolu 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Başakşehir'in cadde ve sokaklarında yaşandı.

Başakşehir'de bandolu 19 Mayıs coşkusu
19.05.2020 13:46 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:46

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Başakşehir'in cadde ve sokaklarında yaşandı. Başakgiller ve bando takımı, üstü açık otobüsle Başakşehir ve Kayaşehir'de tur atarak marşlarla milli bayramı kutladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlar, marşlara pencere ve balkonlarından bayraklarla eşlik etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarına Başakşehir'de vatandaşlar hassasiyet gösteriyor. Bu kapsamda 19 Mayıs'ı da içine alan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Evlerinde kalarak sorumluluklarını yerine getiren vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı keyifle geçirebilmesi için Başakşehir Belediyesi bir organizasyon düzenledi. Bando ekibi ve Başakşehir'in maskotları Başakgiller'in bulunduğu üstü açık otobüsle Başakşehir ve Kayaşehir'de tur atıldı. O anlar ise havadan görüntülendi.

Marşlar Başakşehir için

Bayraklar ve balonlarla süslenen tur otobüsündeki bando takımı, marşlar ve kahramanlık türküleri çaldı. Otobüsteki Başakgiller de çocukları selamladı. Bando enstrümanlarının sesini duyan Başakşehirliler, pencere ve balkonlara koştu. Ellerinde salladıkları ay yıldızlı bayraklarla bandonun çaldığı marşlara eşlik ettiler.

Adım adım Başakşehir'i dolaşan ekip, ilçe sakinlerinin öncekiler gibi keyifli ve coşkulu bir bayram geçirmesini sağladı. Vatandaşlar, Başakşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs sürprizinden memnun kaldı. Başakşehir Belediyesi önünden tura başlayan otobüs, Oyakkent, Başakşehir 4 ve 5. Etap, Kayaşehir ile Fenertepe bölgelerini gezdi.

Bahçeşehir Gölet'te 19 Mayıs töreni

Başakşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni ise Bahçeşehir Gölet'teki Atatürk anıtının bulunduğu tören alanında yapıldı. Törene Başakşehir Belediyesi Bahçeşehir Koordinatörü İrfan Köpürür'ün yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı ve parti temsilcileri katıldı. Kürsüden heyetlerin takdim edilmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı heyeti anıta çelenk bıraktı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı. Törene katılan temsilcilerin, korona virüs tedbirleri kapsamında tavsiye edilen sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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