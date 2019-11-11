Başakşehir'de balon futbolu çekişmeli geçti

11.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:24

BAŞAKŞEHİR'de 25 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşen 3. Gençlik Oyunları'nda balon futbolu eğlenceli görüntülere sahne oldu. Belediyesi'nin ilçe genelindeki öğrencileri spora teşvik etme amaçlı gerçekleştirdiği oyunlarda bilyalı tornet yarışlarının ardından balon futbolu heyecanı yaşandı.

Başakşehir Belediyesi Şehit Erdem Özçelik Stadı'nda başlayan turnuvanın ilk karşılaşmasında, TOKİ Kayaşehir Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi karşılaştı. TOKİ Kayaşehir Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi balon futbol takımı, çekişmeli geçen mücadele sonunda 3-1'lik skorla günün ilk kazananı oldu.

4 GÜN SÜRECEK TURNUVALARA 351 ÖĞRENCİ KATILACAK

Geçen yıl balon futbolu müsabakalarında mücadele ettiğini belirten 12. sınıf öğrencisi Osman Tokuş, "Geçen yıl şampiyonluğu bir sayı ile kaybettik. Ama bu yıl şampiyon olacağımıza inanıyorum" diyerek kararlılığını ifade etti.

22 okuldan 37 takım ve 351 öğrencinin şampiyonluk için ter dökeceği turnuva, 4 gün sürecek. Erkeklerde 22, kadınlarda ise 15 takımın yer aldığı balon futbolu turnuvası, Perşembe günü oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Kaynak: DHA