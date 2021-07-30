BAŞAKŞEHİR'DE BALIK RESTORANI ALEV ALEV YANDI
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BAŞAKŞEHİR'DE BALIK RESTORANI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR'de ahşap bir balık restoranı aelv alev yandı.

BAŞAKŞEHİR'de ahşap bir balık restoranı aelv alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınırken, restoran kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Başakşehir 2'inci Kısım Mahallesi Esenyurt-Hoşdere Yolu üzerindeki bir balık restoranında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tek katlı yapının ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Restoranın bahçesindeki ağaçlara da sıçrayan yangına Başakşehir, Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Restoranda büyük çapta hasar meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan, çevrede toplanan vatandaşlar ise yangını cep telefonları ile an be an kaydetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, çıkış nedeni incelemelerin ardından belirlenecek.

BAŞAKŞEHİR'DE BALIK RESTORANI ALEV ALEV YANDI
BAŞAKŞEHİR'DE BALIK RESTORANI ALEV ALEV YANDI
BAŞAKŞEHİR'DE BALIK RESTORANI ALEV ALEV YANDI
BAŞAKŞEHİR'DE BALIK RESTORANI ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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