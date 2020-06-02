Başakşehir'de bahçelerde haziran bakımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başakşehir'de bahçelerde haziran bakımı

Başakşehir Belediyesi, sorumluluk alanlarındaki park ve bahçelerde bir dizi çalışma yaptı.

Başakşehir'de bahçelerde haziran bakımı
02.06.2020 11:44 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:48

Başakşehir Belediyesi, sorumluluk alanlarındaki park ve bahçelerde bir dizi çalışma yaptı. Peyzaj Mimarı Nuray Çakar, haziran ayında bahçelerde yapılması gereken çalışmaları anlattı.

Başakşehir Belediyesi, sorumluluk alanlarında bulunan millet bahçeleri ile parklarda bir dizi çalışma yaptı. Çimler biçildi, sulandı ve ilaçlandı. Peyzaj alanlarına çiçek ekimleri yapıldı. Çocuk oyun alanlarının zeminlerine de bakım yapılarak kullanıma hazır hale getirildi.

Çimlerde doğru sulama ve gübreleme

Başakşehir Belediyesi, bu çalışmaları yaparken kendine ait bahçeleri olanların nasıl bakım yapabileceği konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Nuray Çakar, haziran ayında bahçelerin canlı kalabilmesi için bazı tavsiyelerde bulundu. Çakar, bahar aylarında toprakta yenileme ve havalandırma yapılmadıysa bu işlemin hemen yapılması gerektiğini söyledi.

Çim alanlarda yapılacak bakımla ilgili bilgi veren Çakır, "Çim alanların canlı kalabilmesi için bakımları düzenli bir şekilde yapılmalı. Bu alanlar, güneşin etkisinin az olduğu sabah ve akşam saatlerinde sulanmalı. Otomatik sulama sistemi varsa ayarları kontrol edilmeli. Amonyum sülfat ve amonyum nitrat içerikli gübreler çimlerin canlı kalmasında önemli katkı sağlıyor" dedi.

Haşereler için zirai ilaç

Çakar, bahar aylarında ekilen sebzeler ile meyve ağaçların da haziran ayında bakıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Yaz aylarında sebze bahçesi ve meyve ağaçlarının, geride bıraktığı aylardan daha çok suya ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bahçelerdeki çiçek ve sarmaşıkların da mutlaka budanması gerektiğini dile getiren Çakır, "Bu işlemler çiçek ve bitkileri rahatlatıyor ve büyüyüp canlanmalarında önemli bir rol oynuyor. Bu mevsimde ortaya çıkan danaburnu, salyangoz ve tırtıl gibi böcekleri, zirai ilaçlarla bitkilerden uzak tutmak gerekiyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu Haber
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil...
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
İstanbul Valiliği 'Grup Yorum konserine izin verildi' iddialarını yalanladı Haber
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Kaza yapan alkollü sürücü , polise ve sağlık ekiplerine güçlük çıkardı
Kaza yapan alkollü sürücü , polise ve sağlık ekiplerine güçlük çıkardı
Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz
Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz
El arabası alınan karton toplayıcısı intihara kalkıştı, mahalleli sosyal mesafeyi hiçe sayıp film izler gibi izledi
El arabası alınan karton toplayıcısı intihara kalkıştı, mahalleli sosyal mesafeyi hiçe sayıp film izler gibi...
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına siyasi tartışmalara girmeyi yasakladı
Mansur Yavaş, belediye çalışanlarına siyasi tartışmalara girmeyi yasakladı
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı
Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Adalar'a seferler tekrar başladı
Adalar'a seferler tekrar başladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa hareketi nedir?
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa hareketi nedir?
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Murat Kurum Hulusi Akar Bülent Kuşoğlu Fahrettin Altun
Magazin Ali Uğur Hülya Avşar Şeyma Subaşı Ersin Korkut
Spor Ali Koç Fatih Terim Caner Erkin Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Başakşehir'de bahçelerde haziran bakımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 11:48:06. #1.15#
title