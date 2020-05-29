Başakşehir'de atölyede patlama: 2 ölü İstanbul DHA Başakşehir'de kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada iki kişi öldü.

İstanbul DHA Başakşehir'de kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada iki kişi öldü. Binada büyük hasar meydana gelirken, hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Başakşehir, Kayaşehir'de bulunan kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde saat 10.45 sıralarında patlama oldu. Şiddetli patlama nedeniyle atölye enkaza döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri enkaza altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 45 yaşındaki Gürcistan uyruklu Aleksander Chitauri ve 55 yaşındaki Mehmet Ali Aslan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Patlamanın şiddetiyle binanın kullanılamaz hale geldiği binadan ve makinelerden kopan parçaların metrelerce ileriye fırladığı görüldü. Cenazelerin binadan çıkarılmasıyla ekiplerin enkazın kaldırılması için çalışma başlattı. Geniş bir alana güvenlik şeridi çeken ekipler bina çevresindeki yeşil alanda aramalar yaptı. Olay yerine gelen hayatını kaybedenlerin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Ayakta durmakta güçlük çeken yakınlarına çevredekiler yardımcı oldu. Şiddetli patlamaya büyük hasar gören bina ve olay yeri havadan da görüntülendi.

"SESİ DUYUP GÜRÜLTÜYE GELDİK"

Uzak noktalardan da patlamanın şiddetli patlamanın sesinin duyulduğunu anlatan görgü tanığı, "Kazan şişince patlamış. Su ısıtan büyük bir kazan vardı o patlamış. 2 kişi kalmış içeride onlarda hayatını kaybedenler" diye konuştu. Sesi duyup olay yerine geldiğini söyleyen Behlül Cırık isimli vatandaş, "Sesi duyup gürültüye geldik. Kot yıkama atölyesi burası. Çalışma yoktu içeride. Arkadaşlar bakım yapıyormuş içeride. Bakım sırasında olan bir patlama. Normalde pazartesi başlayacaklardı. Başka da kimse yokmuş yanlarında kazan dairesinin olduğu bölümde iki kişi varmış sadece. Yaklaşık 1 kilometre falan uzaklıktan duydum sesi. Aradım kimseye ulaşamayınca geldim buraya" şeklinde konuştu.

VALİLİK : 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİİstanbul Valiliği, Başakşehir'deki patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklama şu şekilde: "İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) alınan ilk bilgilere göre, Başakşehir ilçemiz Kayabaşı mahallesinde bulunan bir kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple saat 11.10'da patlama meydana gelmiştir. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre 2 çalışan hayatını kaybetmiştir. Olaya müdahale eden İtfaiye ve AFAD arama kurtarma ekipleri, çalışmalarına devam etmektedir"

Kaynak: DHA