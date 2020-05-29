BAŞAKŞEHİR'DE ATÖLYEDE PATLAMA: 2 ÖLÜ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BAŞAKŞEHİR'DE ATÖLYEDE PATLAMA: 2 ÖLÜ

İstanbul DHA Başakşehir'de kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada iki kişi öldü.

BAŞAKŞEHİR'DE ATÖLYEDE PATLAMA: 2 ÖLÜ
29.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:28

İstanbul DHA Başakşehir'de kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada iki kişi öldü.  Binada büyük hasar meydana gelirken, hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Başakşehir, Kayaşehir'de bulunan kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde saat 10.45 sıralarında patlama oldu. Şiddetli patlama nedeniyle atölye enkaza döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri enkaza altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 45 yaşındaki Gürcistan uyruklu  Aleksander Chitauri ve 55 yaşındaki Mehmet  Ali Aslan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.  Patlamanın şiddetiyle binanın kullanılamaz hale geldiği binadan ve makinelerden kopan parçaların metrelerce ileriye fırladığı görüldü. Cenazelerin binadan çıkarılmasıyla ekiplerin enkazın kaldırılması için çalışma başlattı. Geniş bir alana güvenlik şeridi çeken ekipler bina çevresindeki yeşil alanda aramalar yaptı.  Olay yerine gelen hayatını kaybedenlerin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Ayakta durmakta güçlük çeken yakınlarına çevredekiler yardımcı oldu.  Şiddetli patlamaya büyük hasar gören bina ve olay yeri havadan da görüntülendi.

"SESİ DUYUP GÜRÜLTÜYE GELDİK"

Uzak noktalardan da patlamanın şiddetli patlamanın sesinin duyulduğunu anlatan görgü tanığı, "Kazan şişince patlamış. Su ısıtan büyük bir kazan vardı o patlamış.  2 kişi kalmış içeride onlarda hayatını kaybedenler" diye konuştu. Sesi duyup olay yerine geldiğini söyleyen Behlül Cırık isimli vatandaş, "Sesi duyup gürültüye geldik. Kot yıkama atölyesi burası. Çalışma yoktu içeride. Arkadaşlar bakım yapıyormuş içeride. Bakım sırasında olan bir patlama. Normalde pazartesi başlayacaklardı. Başka da kimse yokmuş yanlarında kazan dairesinin olduğu bölümde iki kişi varmış sadece.  Yaklaşık 1 kilometre falan uzaklıktan duydum sesi. Aradım kimseye ulaşamayınca geldim buraya" şeklinde konuştu.

VALİLİK : 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİİstanbul Valiliği, Başakşehir'deki patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) alınan ilk bilgilere göre, Başakşehir ilçemiz Kayabaşı mahallesinde bulunan bir kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple saat 11.10'da patlama meydana gelmiştir. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre 2 çalışan hayatını kaybetmiştir. Olaya müdahale eden İtfaiye ve AFAD arama kurtarma ekipleri, çalışmalarına devam etmektedir"

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi
Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi
Bayram sabahı Beyoğlu'nda 3 Faslının yaşlı adamı gasp ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı
Bayram sabahı Beyoğlu'nda 3 Faslının yaşlı adamı gasp ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüs bağırarak konuşulduğunda da yayılabilir
Koronavirüs bağırarak konuşulduğunda da yayılabilir
Gençler arasındaki kavgada, 17 yaşındaki genç 8 yerinden bıçaklandı
Gençler arasındaki kavgada, 17 yaşındaki genç 8 yerinden bıçaklandı
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Taksici, doğum yapan kadını 'Arabam pislenir' diye aracından indirdi
Taksici, doğum yapan kadını "Arabam pislenir" diye aracından indirdi
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor
Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 378,5 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 378,5 liradan işlem görüyor
Edremit Kazdağları'ndaki köknar ağacı İstanbul'un Fethi'nde büyük rol oynadı
Edremit Kazdağları'ndaki köknar ağacı İstanbul'un Fethi'nde büyük rol oynadı
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu
Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu
Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri
Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri
İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz'dan geçen yelkenliler Cumhurbaşkanı'nı selamladı
İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz'dan geçen yelkenliler Cumhurbaşkanı'nı selamladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Özkan Uğur Ayça Varlıer Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Karar Haziran Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig
Şu an buradasınız: BAŞAKŞEHİR'DE ATÖLYEDE PATLAMA: 2 ÖLÜ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 14:32:41. #1.14#
title