Başakşehir'de atıklar hediyeye dönüşüyor
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Başakşehir'de atıklar hediyeye dönüşüyor

22.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:38
Başakşehir'de atıklar hediyeye dönüşüyor

Başakşehir Belediyesi'nin sıfır atık projesi kapsamında başlattığı Atık Nakit uygulamasına ilgi her geçen gün artıyor.

Başakşehir Belediyesi'nin sıfır atık projesi kapsamında başlattığı Atık Nakit uygulamasına ilgi her geçen gün artıyor. Uygulama kapsamında 88 ton 945 kilogram atık toplayan Ihlamur Park Sitesi'ne, 41 piknik masası teslim edildi.

Sıfır Atık konusunda Türkiye'ye öncü olan Başakşehir Belediyesi, geri dönüşüm projesi "Atık Nakit" ile hem sitelere hem de çevreye değer katmaya devam ediyor. Uygulama kapsamında topladıkları atıkları ayrıştırarak geri dönüşüm ekiplerine teslim eden siteler, elde ettikleri puanlar karşılığında hediyeler kazanıyor.

Ihlamur Park Sitesi 89 ton atık topladı

Başakşehir 4. Etap'ta bulunan Ihlamur Park Sitesi, atıkları para puana dönüştüren uygulamada bugüne kadar 88 ton 945 kilogram atık topladı. Elde ettiği 16 bin 400 puan karşılığında site yönetimine 41 piknik masası hediye edildi.

"Belediyemize çok teşekkür ederiz"

Topladıkları atıkların karşılığını gördükleri için memnun olduklarını dile getiren Ihlamur Park Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Sırma, "Öncelikle piknik masaları için Sıfır Atık projesini başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, bu uygulamayı başlatan Başakşehir belediyemize teşekkür ediyorum. Atık Nakit uygulaması başladığında duyurularımızı yaptık. Her kata geri dönüşüm kutularını yerleştirdik. Bugün de meyvelerini aldık. Çok mutlu olduk" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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