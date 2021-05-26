Başakşehir'de atık kapaklar sanat eserine dönüştü
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Başakşehir'de atık kapaklar sanat eserine dönüştü

Başakşehir'de atık kapaklar sanat eserine dönüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirdiği çevreci uygulama ve çalışmalarla dikkatleri çeken Başakşehir Belediyesi, geri dönüşüm için çöpe atılan plastik kapakları sanatla buluşturdu.

Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirdiği çevreci uygulama ve çalışmalarla dikkatleri çeken Başakşehir Belediyesi, geri dönüşüm için çöpe atılan plastik kapakları sanatla buluşturdu. 4 bin 500 plastik kapak kullanılarak yapılan çevreci tablo, Başakşehir Millet Bahçesi'ne yerleştirildi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye'de öncü, Avrupa'ya örnek olan Başakşehir Belediyesi, toplumda çevre bilincinin gelişmesine ve sıfır atık projesine dikkat çekmek için farklı bir çalışmaya daha imza attı. Plastik kapaklar, maharetli ellerde adeta sanat eserine dönüştü.

4 bin 500 plastik kapak kullanıldı

Bilgievleri Resim Öğretmeni Melek Paçacı, Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçe genelindeki geri dönüşüm noktalarından toplanan 4 bin 500 plastik kapak ile çiçek ve deniz altı canlıların yer aldığı bir tablo yaptı.

Başakşehirlilerin dikkatini sıfır atığa çekmek ve atıklardan dekorasyon amaçlı çalışmalar yapılacağını göstermek amacıyla yapılan çevreci tablo, daha sonra ekipler tarafından Başakşehir Millet Bahçesi'ndeki yerine yerleştirildi.

Atıklardan eğitici ve eğlenceli oyuncaklar

Öte yandan Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerini bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarına her alanda devam ediyor. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'ndeki Anne Çocuk Merkezi'nde çekimlerine başlanan ve sunuculuğunu çocuk gelişimi uzmanı Simge Gündoğdu'nun üstlendi programda, atıkların kullanımı ile ilgili pratik bilgiler veriliyor. Atıkların eğitici ve eğlenceli oyuncaklara dönüşme hikayelerinin anlatıldığı program, Başakşehir Belediyesinin YouTube kanalında yayınlanıyor. - İSTANBUL

Başakşehir'de atık kapaklar sanat eserine dönüştü
Başakşehir'de atık kapaklar sanat eserine dönüştü
Başakşehir'de atık kapaklar sanat eserine dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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