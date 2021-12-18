Başakşehir'de asker eğlencesinde yolun ortasında havai fişek attılar - Haberler
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Başakşehir'de asker eğlencesinde yolun ortasında havai fişek attılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir'de iddialara göre asker eğlencesi yapan bir grup cadde ortasında havai fişek attı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de iddialara göre asker eğlencesi yapan bir grup cadde ortasında havai fişek attı. Atılan havai fişekler çevreye fırlarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Bahçeşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, asker eğlencesi için araç konvoyu yapan bir grup cadde ortasında durdu ve refüjde havai fişek attı. Atılan havai fişekler çevreye fırlarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

(Batuhan Toprak/İHA)

Başakşehir'de asker eğlencesinde yolun ortasında havai fişek attılar

Başakşehir'de asker eğlencesinde yolun ortasında havai fişek attılar

Başakşehir'de asker eğlencesinde yolun ortasında havai fişek attılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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