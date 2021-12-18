BAŞAKŞEHİR'DE ASKER EĞLENCESİNDE RASTGELE HAVAİ FİŞEK PATLATTILAR - Haberler
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BAŞAKŞEHİR'DE ASKER EĞLENCESİNDE RASTGELE HAVAİ FİŞEK PATLATTILAR

BAŞAKŞEHİR'DE ASKER EĞLENCESİNDE RASTGELE HAVAİ FİŞEK PATLATTILAR
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Yeşilmen - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR'de asker eğlencesi yapan bir grup cadde ortasında onlarca havai fişek patlattı.

BAŞAKŞEHİR'de asker eğlencesi yapan bir grup cadde ortasında onlarca havai fişek patlattı. Çevrede bulunanlara aldırış etmeden patlatılan havai fişekler rastgele yola fırladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Bahçeşehir'de meydana geldi. İddialara göre, asker eğlencesi yapan bir grup araçlarıyla cadde ortasında durarak havai fişek patlattı. Atılan havai fişekler caddede bulunan insanların ve araçların üzerine fırladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Yeşilmen - Son Dakika Haberleri

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