BAŞAKŞEHİR'DE ASKER EĞLENCESİNDE RASTGELE HAVAİ FİŞEK PATLATTILAR
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Yeşilmen - Haberler | Güncel
BAŞAKŞEHİR'de asker eğlencesi yapan bir grup cadde ortasında onlarca havai fişek patlattı.
Olay, bugün akşam saatlerinde Bahçeşehir'de meydana geldi. İddialara göre, asker eğlencesi yapan bir grup araçlarıyla cadde ortasında durarak havai fişek patlattı. Atılan havai fişekler caddede bulunan insanların ve araçların üzerine fırladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.
- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Yeşilmen - Son Dakika Haberleri
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