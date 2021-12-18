BAŞAKŞEHİR'DE ASKER EĞLENCESİNDE RASTGELE HAVAİ FİŞEK PATLATTILAR

Olay, bugün akşam saatlerinde Bahçeşehir'de meydana geldi. İddialara göre, asker eğlencesi yapan bir grup araçlarıyla cadde ortasında durarak havai fişek patlattı. Atılan havai fişekler caddede bulunan insanların ve araçların üzerine fırladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Yeşilmen - Son Dakika Haberleri

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