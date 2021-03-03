Başakşehir'de aşırı yüklü TIR böyle devrildi
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Başakşehir'de aşırı yüklü TIR böyle devrildi

03.03.2021 10:48 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:55
Başakşehir'de aşırı yüklü TIR böyle devrildi

BAŞAKŞEHİR'DE aşırı yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

BAŞAKŞEHİR'DE aşırı yüklü TIR,  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Sürücü yaralanırken, TIR'da bulunan kumaşlar yola saçıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaza saat 09.30 sıralarında, MASKO Sanayi Sitesi 6. Kapı girişinde yaşandı. İddiaya göre, 64 AZ 691 plakalı TIR'ın, sürücüsü sanayi sitesine giriş yapmak isterken, dorsedeki yük sağa doğru kaymaya başladı. Şoför direksiyon hakimiyetini kaybederken TIR devrildi. TIR sürücüsü kaza sonrası hafif şekilde yararlanırken, TIR'da bulunan kumaş topları yola saçıldı. Kaza sonrası MASKO Sanayi Sitesi girişi trafiğe kapandı.  Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri TIR sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TIR'dan dökülen kumaş ise olay yerine gelen kamyona yüklendi. Devrilen TIR'ın kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

(Fotoğraflı)


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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