İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE ARIZA YAPAN OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ KURYE AĞIR YARALANDI

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR'de Avrupa Otoyolu üzerinde bir sürücü arıza yapan otomobili emniyet şeridine çekti. Şerit üzerinde seyir halinde olan motosikletli kurye otomobile çarparak ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Avrupa Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 NL 1606 plakalı otomobil seyir halindeyken arıza yapınca sürücüsü L.A. tarafından emniyet şeridine çekildi. O sırada emniyet şeridinde seyir halinde olan G.S isimli motosikletli kurye, otomobili son anda farketse de duramadı ve duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen G.S.'ye ilk müdahale sürücülerden geldi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kurye G.S'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. G.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.