Başakşehir'de arabada sinema akşamlarına yoğun ilgi
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Başakşehir'de arabada sinema akşamlarına yoğun ilgi

Başakşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını döneminde uzun süre evlerinden çıkmayan ilçe sakinleri için arabada sinema etkinliği düzenledi.

Başakşehir'de arabada sinema akşamlarına yoğun ilgi
06.06.2020 00:21 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:33

Başakşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını döneminde uzun süre evlerinden çıkmayan ilçe sakinleri için arabada sinema etkinliği düzenledi. Etkinliğe ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Başakşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) sürecinde yetkililerin 'Evdekal' çağrısına uyarak evlerinde geçiren ilçe sakinleri için 'Filmin Keyfini Sür' sloganıyla arabada sinema akşamları etkinliği düzenledi. Fatih Terim Stadyumu'nun otoparkında gerçekleştirilen etkinlikte film sinevizyonla beyaz perdeye yansıtıldı. Başakşehir Belediyesi etkinliğe katılan konuklarına patlamış mısırın yanı sıra çay ve gazoz ikramında bulundu.

"Amerika'da daha önce olan bir olaydı, özeniyorduk"

Hizmetlerinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Abdullah Gürkan Gül, "Başakşehir Belediyesinin her zaman yaptığı hizmetlerden. Arkadaşlarımla gündüzünde burası için program yapmıştık. Böyle bir proje geliştirmişler. Daha önce Kayaşehir'de böyle bir açık hava sineması oluşturmuşlardı. Oraya da katılma imkanı bulmuştum ama bu tabi ki öncü bir hareket olmuş. Geçen yıl korona diye bir bela yoktu başımızda, tedbirler kapsamında açık hava sinemasını toplu bir şekilde izlemesini sağlayamadılar. Geçen seneden farkı bu arabalarda izliyoruz. Tabi bu Amerika'da daha önce olan bir olaydı, özeniyorduk ister istemez. Başakşehir Belediyesinin böyle bir hizmet sunması çok güzel" dedi.

"Hem sosyal mesafeyi koruyabiliyoruz, hem filmimizi izleyebiliyoruz"

Etkinlikten dolayı belediyeye teşekkür eden Fatih Tekeli, "Çok güzel bir etkinlik olmuş. Özellikle pandemi sürecinde uzun süre eve kapandıktan sonra böyle sosyal mesafeyi koruyarak böyle bir sinema etkinliğine katılmakla birazcık normalleşmiş gibi hissediyorum. Nostaljik bir şey, geçmişte kalmış bir şey, ama bu süreçte çok etkisi oldu. Sosyal mesafe koruma konusunda etkin oldu. Hem sosyal mesafeyi koruyabiliyoruz, hem filmimizi izleyebiliyoruz. Güzel bir etkinlik olmuş, iyi düşünülmüş belediyeye teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Ses gelmeyecek diye korktuk ama arkadaşlar frekansı söyleyince mutlu olduk"

Bayrampaşa'dan geldiğini söyleyen Fatih Kuşoğlu, "Çok güzel bir uygulama özellikle belediyeye çok teşekkür ediyoruz. İtiraf etmek gerekiyorsa biz Bayrampaşa'dan geldik buraya. İnşallah diğer belediyelerimize de örnek olur. Akşam ailemizle birlikte çok güzel bir gece geçiriyoruz. Alışık olduğumuz kapalı alanlarda sinema izlemeye alışıktık. Böyle açık havada ilk defa sinema izleme fırsatı bulduk. Korona virüs kapsamında araba içindeyiz ama bu bile bize keyif veriyor. Biz geldik biraz geride kaldık, ses gelmeyecek diye korktuk ama arkadaşlar frekansı söyleyince mutlu olduk. Güzel bir uygulama radyodan ses geliyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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