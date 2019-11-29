Başakşehir'de, Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

29.11.2019 13:57 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:02

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 13. haftasında evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşam Roma ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise dinamik ısınmayla idmana başladı. 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.



Turuncu-lacivertliler, yarın 17.30'da yapacağı idmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA