Başakşehir'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
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Başakşehir'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

24.02.2021 22:56 | Son Güncelleme: 24.02.2021 23:00
Başakşehir'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekipte; Caiçara, Bolingoli ve Chadli'nin tedavilerine devam ederken, Ömer Ali Şahiner ve Mehmet Topal kondisyoner eşliğinde çalıştı. Deniz Türüç ve Edin Visca ise fizyoterapist eşliğinde saha ve salon çalışmaları gerçekleştirdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


Başakşehir'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
Başakşehir'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
Başakşehir'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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