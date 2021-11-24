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Başakşehir'de Altay maçı hazırlıkları

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Başakşehir'de Altay maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 26 Kasım Cuma günü Altay'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 26 Kasım Cuma günü Altay'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İstasyon çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Turuncu-lacivertli takım, yarın akşam yapacağı antrenmanla Altay müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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