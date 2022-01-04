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Başakşehir'de Alanyaspor maçı hazırlıkları

Başakşehir'de Alanyaspor maçı hazırlıkları
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertli ekip, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Medipol Başakşehir, akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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