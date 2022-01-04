Başakşehir'de Alanyaspor maçı hazırlıkları
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertli ekip, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Medipol Başakşehir, akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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