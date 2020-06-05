Başakşehir'de Alanyaspor hazırlıkları sürüyor Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan turuncu-lacivertli futbolcular, daha sonra 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman duran top ve sut çalışmalarıyla sona erdi. Medipol Başakşehir, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. Kaynak: DHA