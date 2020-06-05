Başakşehir'de Alanyaspor hazırlıkları sürüyor
Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
05.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:52
Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan turuncu-lacivertli futbolcular, daha sonra 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman duran top ve sut çalışmalarıyla sona erdi. Medipol Başakşehir, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: DHA