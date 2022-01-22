Başakşehir'de Ahmet Çalık unutulmadı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık, Başakşehir-Göztepe mücadelesinin 6. dakikasında anıldı.

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Medipol Başakşehir - Göztepe mücadelesinde geçtiğimiz hafta trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık unutulmadı. Müsabakanın 6. dakikasında reklam panolarında Çalık'ın fotoğrafının yanında 'Kalbimizdesin Ahmet Çalık' ibaresi yer aldı. Öte yandan Başakşehir taraftarı da Çalık için tribünlerde pankart açtı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri