BAŞAKŞEHİR'DE AÇIK HAVADA SOSYAL MESAFELİ BAYRAM NAMAZI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAŞAKŞEHİR'DE AÇIK HAVADA SOSYAL MESAFELİ BAYRAM NAMAZI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerini Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet'te kılınan bayram namazında buluşturdu.

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerini Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet'te kılınan bayram namazında buluşturdu. Bayram coşkusunu paylaşan Başakşehirliler, birlik ve beraberlik için hep birlikte dua etti.

Başakşehir'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık havada sosyal mesafeli bayram namazı kılındı. Başakşehir Belediyesi, Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet günler öncesinden hazırlık çalışmaları yaptı. Çimler biçildi, alanda bakım çalışmaları yapıldı. Namaz sırasında sosyal mesafenin korunması için belli mesafelerle çizgiler çekildi. Namaz kılınacak alanda sesin her yere eşit bir şekilde yayılması için farklı noktalara hoparlörler yerleştirildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte namaz alanına gelmeye başlayan Başakşehirliler sabah namazını da hep birlikte kıldı.

BİNLERCE BAŞAKŞEHİRLİ SAF TUTTU

Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet'te bulunan namaz alanına aileleriyle birlikte gelen Başakşehirliler, bayram namazı öncesi sohbet ve Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi. Manevi atmosferde bayram sabahını idrak etmenin mutluluğunu yaşayan ilçe sakinleri, Türkiye başta olmak üzere tüm İslam alemi için dua etti.

Yapılan duaların ardından Başakşehir'in manevi atmosferinde bayram namazına geçildi. Binlerce Başakşehirli bayram namazını hep birlikte kıldı. Başakşehir Millet Bahçesi'nde kılınan bayram namazına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan da katıldı. Kılınan namazın ardından vatandaşlar sosyal mesafeye uygun bir şekilde bayramlaştı. Başakşehir Belediyesi, organizasyonda vatandaşlara tek kullanımlık seccade, lokum ve su ikram etti.

BAŞAKŞEHİR'DE AÇIK HAVADA SOSYAL MESAFELİ BAYRAM NAMAZI
BAŞAKŞEHİR'DE AÇIK HAVADA SOSYAL MESAFELİ BAYRAM NAMAZI
BAŞAKŞEHİR'DE AÇIK HAVADA SOSYAL MESAFELİ BAYRAM NAMAZI
BAŞAKŞEHİR'DE AÇIK HAVADA SOSYAL MESAFELİ BAYRAM NAMAZI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası soruları yanıtladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası soruları yanıtladı Açıklaması
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Aşı olanlardan istirham ediyorum, olmayanlarla konuşsunlar
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Aşı olanlardan istirham ediyorum, olmayanlarla konuşsunlar
Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Hülya Avşar Kaan Yıldırım Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BAŞAKŞEHİR'DE AÇIK HAVADA SOSYAL MESAFELİ BAYRAM NAMAZI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 10:10:44. #1.14#

title