Başakşehir'de açık havada sosyal mesafeli bayram namazı
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Başakşehir'de açık havada sosyal mesafeli bayram namazı

Başakşehir'de açık havada sosyal mesafeli bayram namazı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerini Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet'te kılınan bayram namazında buluşturdu.

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerini Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet'te kılınan bayram namazında buluşturdu. Başakşehirliler, Filistin başta olmak üzere dünyadaki mazlumlar için hep birlikte dua ederken bayram namazı ise havadan görüntülendi.

Başakşehir'de, Covid-19 tedbirleri kapsamında açık havada sosyal mesafeli bayram namazı kılındı. Başakşehir Belediyesi, günler öncesinden Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet'teki çim alanlarda bakım çalışması yaptı. Namaz sırasında sosyal mesafenin korunması için belli mesafelerle çizgiler çekildi. Namaz kılınacak alana hoparlörler yerleştirildi. Erken saatlerde namaz alanına gelmeye başlayan Başakşehirliler sabah namazını da hep birlikte eda etti.

BİNLERCE BAŞAKŞEHİRLİ KATILDI

Ailesiyle Ramazan Bayramı namazına gelen Başakşehirli vatandaşlar, namaz öncesi sohbet ve Kur'an-ı Kerim dinledi. Filistin başta olmak üzere Müslümanlar için yapılan duaların ardından Başakşehir'in manevi atmosferinde bayram namazına geçildi. Binlerce Başakşehirli bayram namazını hep birlikte kıldı. Başakşehir Millet Bahçesi'nde kılınan bayram namazına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas da katıldı. Kılınan namazın ardından vatandaşlar sosyal mesafeye uygun bir şekilde bayramlaştı. Başakşehir Belediyesi, organizasyonda vatandaşlara tek kullanımlık seccade, lokum ve su ikram etti, bayram namazı ise havadan görüntülendi.

(İHA)

Başakşehir'de açık havada sosyal mesafeli bayram namazı
Başakşehir'de açık havada sosyal mesafeli bayram namazı
Başakşehir'de açık havada sosyal mesafeli bayram namazı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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