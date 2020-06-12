Başakşehir'de "açık havada film keyfi" sürüyor
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Başakşehir'de "açık havada film keyfi" sürüyor

Başakşehir Belediyesi'nin korona virüs pandemisi döneminde 'filmin keyfini sür' sloganıyla düzenlediği arabalı açık hava sinema etkinliği büyük ilgi görüyor.

Başakşehir'de
12.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:37

Başakşehir Belediyesi'nin korona virüs pandemisi döneminde 'filmin keyfini sür' sloganıyla düzenlediği arabalı açık hava sinema etkinliği büyük ilgi görüyor.

Başakşehir Belediyesi'nin, korona virüs tedbirleri kapsamında sinemaların kapalı olduğu dönemde, sosyal mesafe kurallarını uygulayarak vatandaşlara sunduğu açık havada arabada film izleme fırsatı hız kesmeden devam ediyor. Arabalı açık hava sineması keyfi kapsamında başrollerini İsmail Hacıoğlu ile Kim Seol'un paylaştığı Türkiye - Güney Kore ortak yapımı 'Ayla' adlı film beyaz perdeye yansıtıldı.

Tedbirlere harfiyen uyuluyor

Başakşehir'deki Fatih Terim Stadyumu otoparkında 'Filmin keyfini sür' sloganıyla düzenlenen etkinlik için onlarca araç bir araya geldi. Başakşehirliler, her araçta 2 kişi olunması, araç içinde maske takılması gibi kontrollü sosyal hayat kurallarına uyarak araçlarıyla alandaki yerlerini aldı.

Patlamış mısır ve gazoz Belediye'den

Hayatlarında ilk kez araba ile açık havada sinema keyfi yaşayan Başakşehirliler, etkinlikten çok memnun kaldıklarını dile getirerek, Başakşehir Belediyesi'ne ve Başkan Yasin Kartoğlu'na teşekkür etti. Film izlemeye gelen vatandaşlara Belediye ekipleri tarafından patlamış mısır ve gazoz ikram edildi.

"Arabalı açık hava sineması" keyfi 12 Haziran Cuma ve 13 Haziran Cumartesi akşamları saat 21.00'de Bahçeşehir Gölet/ Tören Alanı'nda "7. Koğuştaki Mucize" filmi ile devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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